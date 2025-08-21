Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности

18 августа полузащитнику «Краснодара» Никите Кривцову исполнилось 23 года.

Свой день рождения он отпраздновал в одном из краснодарских ресторанов с 25 гостями.

Среди приглашенных были одноклубники Кривцова Александр Черников, Данила Козлов, Станислав Агкацев, Сергей Петров и Эдуард Сперцян.

Мероприятие прошло в стиле казино. Там были рулетка, покер и даже хомячьи бега.

«Он [Кривцов] не потратил почти ничего на день рождения, потому что это было партнерское мероприятие, рекламное.

За таким клиентом всегда очередь – все заинтересованы работать с известными спортсменами.

Мне позвонила его жена и сказала, что хочет вечеринку именно в этой стилистике. Сейчас формат «казино-вечеринок» очень популярен, и мы не стали переубеждать – тем более готовили праздник в сжатые сроки, было всего две недели.

Мы сделали все максимально безопасно, хомячки были счастливы и прожили свою лучшую жизнь, никакого риска для них не было.

Идея с [авторскими] коктейлями была моей, хотелось добавить изюминку. Но честно скажу, особой популярностью коктейли не пользовались, в основном гости пили шампанское и игристое», – рассказала организатор вечеринки.