Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич – о трансфере Миранчука: «Это подарок судьбы для «Динамо»

Генич – о трансфере Миранчука: «Это подарок судьбы для «Динамо»

Сегодня, 17:28

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал трансфер Антона Миранчука из «Сьона» в «Динамо».

«На этом примере хорошо можно понять, что даже если ты по свободному трансферу и свободный агент, и ты в расцвете, в Европе никто не будет платить так, как в России. Никто не будет гладить по голове. За 500-600 тысяч евро пожалуйста, согласны. «Алавес» вообще может 250-300 сделать. Попробовать-то он себя попробовал, но, наверное, рисковал себе несколько иное.

Швейцария пенсионерская страна, скучно, вся для людей. Но когда ты жил в Москве, где все работает 24/7, все по-другому. Удовольствия там не много.

Сам футбол… Наверное, Антон не угадал. Но это показывает, что в Россию ты вернешься всегда. Если бы он сейчас переходил из «Локо» в «Динамо», цена была бы 7 или 8 миллионов евро. А из «Сьона» за 1,7 – подарок судьбы», – сказал Генич.

  • Российский хавбек был в «Сьоне» с сентября 2024 года.
  • Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
  • В эти минуты Миранчук играет за «Динамо» против «Крыльев» в Кубке.

Еще по теме:
Карпин сказал, почему Миранчук не заиграл в «Сьоне» 1
Миранчук допустил, что больше не будет играть за границей 4
Президент «Сьона» оценил период Миранчука в Швейцарии: «Атакующий вклад Антона был скромным»
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Динамо Миранчук Антон Генич Константин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Только один игрок из РПЛ попал в топ-20 молодых футболистов мира
17:13
В «Динамо» определили самого принципиального соперника
16:52
1
Бубнов жестко высказался о Талалаеве: «Что мне делать с этим неадекватом?»
16:36
5
Девушка Нгамале предъявила серьезные претензии к Карпину
16:25
4
Талалаеву спрогнозировали работу в топ-клубе РПЛ
15:56
2
«Спартак» договорился о трансфере левого защитника за 6 миллионов
15:41
7
ВидеоВ Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата»
15:07
3
Тренер «Зенита» прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии
14:35
4
На «Локомотив» наложено значительное трансферное ограничение
13:58
8
Стало известно, какой тренер повезет Узбекистан на ЧМ-2026
13:23
8
Все новости
Все новости
Генич – о трансфере Миранчука: «Это подарок судьбы для «Динамо»
17:28
Гаджиев – о землетрясении в Дагестане: «Мою многоэтажку покачало»
16:11
Гайич поделился впечатлениями от игры против Дзюбы
15:49
«Спартак» договорился о трансфере левого защитника за 6 миллионов
15:41
7
В «Локо» прокомментировали новость о запрете подписывать легионеров
15:23
Тренер «Зенита» прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии
14:35
4
Реакция Зобнина на уменьшение игровой практики в «Спартаке»
14:15
4
На «Локомотив» наложено значительное трансферное ограничение
13:58
8
«Спартак» пропишет важную опцию в аренде Пруцева в «Локо»
13:16
4
Бубнов оценил идею обязать футболистов читать книги
13:01
4
Назван лидер сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот
12:51
11
Зобнин прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
12:39
7
Стала известна судьба инфраструктуры «Динамо Мх» после землетрясения
12:27
1
«Зенит» упрекнули в лицемерии
12:08
39
Жоаозиньо осудил Клаудиньо за слова о России
11:33
12
Реакция Дугласа Сантоса на вызов в сборную Бразилии
11:28
Талалаева призвали скорректировать поведение: «Либо переигрывает, либо нуждается в терапии»
11:22
9
ФотоАкинфеев опубликовал трогательный пост в честь дня рождения ЦСКА
11:13
1
Появилось объяснение, почему «Зенит» не пустил на матч своего экс-игрока
10:49
15
Смолов: «Хотел после ЧМ-2018 уехать в «МЮ», а уехал в «Локомотив», потому что сам себе все испортил»
09:59
7
Радимов дал полезное наставление Станковичу
09:35
9
Шпилевский ответил на претензии, что он работал в слабых чемпионатах
09:09
1
Шпилевский предъявил конкретные претензии руководству «Пари НН»
08:40
1
Волк: «Теперь «Зенит» будет скупать русских игроков»
08:34
19
ВидеоВ Дагестане продолжили матч, несмотря на землетрясение
00:45
Бубнов заявил, что это благодаря ему «Балтика» идет на 4-м месте
00:18
11
Губернатор Федорищев: «Доверяем Адиеву, он красавчик»
Вчера, 23:45
2
Дуарте убеждают, что для развития карьеры ему лучше покинуть «Спартак»
Вчера, 23:10
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 