Генич – о трансфере Миранчука: «Это подарок судьбы для «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал трансфер Антона Миранчука из «Сьона» в «Динамо».

«На этом примере хорошо можно понять, что даже если ты по свободному трансферу и свободный агент, и ты в расцвете, в Европе никто не будет платить так, как в России. Никто не будет гладить по голове. За 500-600 тысяч евро пожалуйста, согласны. «Алавес» вообще может 250-300 сделать. Попробовать-то он себя попробовал, но, наверное, рисковал себе несколько иное.

Швейцария пенсионерская страна, скучно, вся для людей. Но когда ты жил в Москве, где все работает 24/7, все по-другому. Удовольствия там не много.

Сам футбол… Наверное, Антон не угадал. Но это показывает, что в Россию ты вернешься всегда. Если бы он сейчас переходил из «Локо» в «Динамо», цена была бы 7 или 8 миллионов евро. А из «Сьона» за 1,7 – подарок судьбы», – сказал Генич.