Девушка Нгамале предъявила серьезные претензии к Карпину

Ники, девушка нападающего «Динамо» Муми Нгамале, недовольна, что главный тренер Валерий Карпин не выпустил камерунца в старте на кубковый матч с «Крыльями Советов».

Ники, у которой в Самаре живет мама, познакомилась с Нгамале после его трансфера в «Динамо».

На игру в Самаре Муми пригласил маму возлюбленной, но Карпин решил не выпускать Нгамале в старте.

Игрок в «Динамо» 3 года.

«Постоянно Николя сажают на скамью, последние игры особенно. И, конечно, я понимаю сейчас. Вот представьте, когда ты этим живешь, этим горишь, тебя постоянно тюкают, заменяют, сажают, хотя ты один из лучших игроков в своей команде. И как потом играть, как вообще выходить на поле, в какой ты атмосфере находишься. У меня большие вопросы к тренеру.

Короче, честно говоря, я чуть не заплакала, поэтому ушла от мамы. Очень неприятная ситуация происходит, потому что мой молодой человек, он в основном составе всегда играл в команде «Динамо» и позвал мою маму на футбол. Я прилетела, чтобы пойти с мамой, чтобы она не шла одна, она впервые будет смотреть футбол. Конечно, это никого не касается, но он должен был играть в основном составе, это было утверждено. И прямо перед игрой его меняют, его заменяют и сажают на скамью. И такое уже не в первый раз», – сказала Ники в соцсетях.