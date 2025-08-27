Талалаеву спрогнозировали работу в топ-клубе РПЛ

Журналист Нобель Арустамян оценил уровень главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Я считаю, что Андрей Викторович [Талалаев] – очень качественный тренер. На мой взгляд, для нынешней РПЛ прямо приличный тренер, сильный. И вообще для РПЛ.

Да и я уверен, что его будущее – это работа в большом клубе», – сказал Арустамян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».