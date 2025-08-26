Введите ваш ник на сайте
Дзюба назвал тренера, который приведет «Спартак» к трофею

Сегодня, 14:45
7

Бывший форвард «Спартака» Артем Дзюба призвал команду назначить главным тренером Станислава Черчесова.

– Вас удивляет, что в составе «Спартака» достаточно много бывших «армейцев»?

– Удивляет, что самый большой клуб – такой, как «Спартак» –за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то, если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова – фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать.

– Удивляет, что он не востребован в московских клубах?

– Меня многое удивляет. То Слуцкий был сбитый летчик, а потом ему все дифирамбы поют. Потом Черчесов – опять то же самое. У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела. Подковерные. Мы хотим выигрывать трофеи или кому-то нравиться? Кому-то быть удобным?

  • Форвард выступал за «Спартак» в 2006–2015 годах, но в этот период несколько раз уходил в аренду.
  • Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах.
  • Сейчас тренер в «Ахмате».

СильныйМозг
1756208913
Зачем им Черчесов, нужен такой, чтобы с лёту в пердив!
Ответить
oyabun
1756209256
Да, помним мы как "хорошо" Дзюба разбирается в тренерах. Его знаменитое "тренеришка"..
Ответить
шахта Заполярная
1756209928
Дюба говорит, как бредит
Ответить
алдан2014
1756211527
Карманы набить,людям это ближе и роднее,чем какое то чемпионство
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1756212776
Дзюба ,по моему, примерил корону у Саши "великого"
Ответить
Литейный 4 (returned)
1756215603
Один раз за 20 лет и то по причине юбилея Симоняна. Это ему в подарок судьи и правительство подогнали чемпионство. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1756215819
Порноактер выдает себя как эксперт по тренерам. Поругался со всеми тренерами, всех учит, а сам пустышка. Когда играл в Зените, судьи закрывали глаза на его коронные толчки и облокачивания в штрафной противника. Админ ресурс и конфликт интересов порождает таких самовлюбленных кретинов и гробит российский футбол.
Ответить
