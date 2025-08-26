«Спартак» принял решение по Куэсте

«Спартак» отказался от покупки защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Причины решения красно-белых пока неизвестны.
Эту информацию подтвердили источники «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что «Спартак» уже согласовал переход Куэсты. Футболист согласился перебраться в чемпионат России. По данным журналиста Андрея Панкова, Куэста пробыл в Москве несколько дней.
- Сумма трансфера должна была составить 6,5+2 миллиона евро.
- По данным журналиста Ивана Карпова, Куэсте в «Спартаке» согласовали зарплату в размере 1,9 миллиона евро за сезон и контракт до лета 2028 года.
- 26-летний игрок сборной Колумбии в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
Источник: страница DerinGala1905 в соцсети X