«Спартак» принял решение по Куэсте

«Спартак» отказался от покупки защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Причины решения красно-белых пока неизвестны.

Эту информацию подтвердили источники «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже согласовал переход Куэсты. Футболист согласился перебраться в чемпионат России. По данным журналиста Андрея Панкова, Куэста пробыл в Москве несколько дней.