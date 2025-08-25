Канчельскис дал совет Баринову по поводу трансфера в Европу

Андрей Канчельскис прокомментировал новость о желании АЕКа выкупить Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Баринову нет никакого смысла цепляться за РПЛ. Он уже выигрывал ее, а еще раз чемпионом с нынешним «Локомотивом» не стать. Какой смысл оставаться тут, если есть интерес из Европы?

Баринову нужно выезжать в аэропорт и ждать там звонка, чтобы при первой же возможности улететь в европейский клуб.

У него перед глазами есть пример Миранчука, когда заиграть в Европе не получилось, потому что слишком долго сидел в РПЛ», – сказал Канчельскис.