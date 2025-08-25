Канчельскис дал совет Баринову по поводу трансфера в Европу

Андрей Канчельскис прокомментировал новость о желании АЕКа выкупить Дмитрия Баринова из «Локомотива».
«Баринову нет никакого смысла цепляться за РПЛ. Он уже выигрывал ее, а еще раз чемпионом с нынешним «Локомотивом» не стать. Какой смысл оставаться тут, если есть интерес из Европы?
Баринову нужно выезжать в аэропорт и ждать там звонка, чтобы при первой же возможности улететь в европейский клуб.
У него перед глазами есть пример Миранчука, когда заиграть в Европе не получилось, потому что слишком долго сидел в РПЛ», – сказал Канчельскис.
- Рыночная стоимость Баринова – 8 млн евро.
- Его контракт с клубом истекает через год.
- В этом сезоне полузащитник сделал 3 ассиста в 8 матчах.
- В АЕКе он может воссоединиться с тренером Марко Николичем.
Источник: «РБ Спорт»