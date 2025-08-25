В «Зените» отреагировали на информацию о конфликте Семака и Глушенкова

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич опроверг информацию о конфликте Сергея Семака и Максима Глушенкова.

«Не вижу никаких конфликтов и недопониманий между Семаком и Глушенковым. Хочу, чтобы Максим остался в «Зените». Это очень качественный футболист, который поможет нам в гонке за титул. Не хочу, чтобы он переходил в «Црвену Звезду», – сказал Дркушич.