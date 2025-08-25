Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев назвал игроков «Балтики» «колхозниками» после победы над «Сочи»

Талалаев назвал игроков «Балтики» «колхозниками» после победы над «Сочи»

Сегодня, 07:44
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после победы над «Сочи» (2:0) в 6-м туре РПЛ.

«Мои, как я их называю, колхозники вышли и показали, кто достоин добиваться результата. Я горд за своих ребят, благодарен им за то, как они отыграли сегодня игру.

Я уверен, что сегодня мы по всем компонентам футбола были лучше, чем футбольный клуб из Сочи», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» идет на 4-м месте.
  • В следующем туре команда сыграет с «Акроном».
  • В минувшем сезоне «Балтика» выиграла Первую лигу.

Источник: сообщество «Балтики» в VK
Россия. Премьер-лига Балтика Сочи Талалаев Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1756104064
Так и было.Играли две команды совершенно разного уровня.Выходцы из ФНЛ и купленные "ноунеймы" доминировали во всех компонентах.
Ответить
  • Читайте нас: 