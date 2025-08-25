Талалаев назвал игроков «Балтики» «колхозниками» после победы над «Сочи»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после победы над «Сочи» (2:0) в 6-м туре РПЛ.

«Мои, как я их называю, колхозники вышли и показали, кто достоин добиваться результата. Я горд за своих ребят, благодарен им за то, как они отыграли сегодня игру.

Я уверен, что сегодня мы по всем компонентам футбола были лучше, чем футбольный клуб из Сочи», – сказал Талалаев.