РПЛ. «Сочи» дома проиграл «Балтике»

В матче 6-го тура РПЛ «Сочи» на своем поле проиграл «Балтике» со счетом 0:2.

Голы у калининградцев забили Брайан Хиль на 29-й минуте с пенальти и Илья Петров на 51-й.

«Балтика» вышла на 4-е место в РПЛ с 12 очками после 6 туров.

«Сочи» идет 16-м с 1 баллом. Команда не выиграла ни одного из 8 матчей текущего сезона, не считая победы в серии послематчевых пенальти в кубковой встрече.