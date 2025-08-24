РПЛ. «Сочи» дома проиграл «Балтике»

В матче 6-го тура РПЛ «Сочи» на своем поле проиграл «Балтике» со счетом 0:2.
Голы у калининградцев забили Брайан Хиль на 29-й минуте с пенальти и Илья Петров на 51-й.
«Балтика» вышла на 4-е место в РПЛ с 12 очками после 6 туров.
«Сочи» идет 16-м с 1 баллом. Команда не выиграла ни одного из 8 матчей текущего сезона, не считая победы в серии послематчевых пенальти в кубковой встрече.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Сочи - Балтика - 0:2 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Хиль, 29 (с пенальти); 0:2 - И. Петров, 51.
Источник: «Бомбардир»