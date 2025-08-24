Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Сочи» дома проиграл «Балтике»

Вчера, 21:59
7

В матче 6-го тура РПЛ «Сочи» на своем поле проиграл «Балтике» со счетом 0:2.

Голы у калининградцев забили Брайан Хиль на 29-й минуте с пенальти и Илья Петров на 51-й.

«Балтика» вышла на 4-е место в РПЛ с 12 очками после 6 туров.

«Сочи» идет 16-м с 1 баллом. Команда не выиграла ни одного из 8 матчей текущего сезона, не считая победы в серии послематчевых пенальти в кубковой встрече.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Сочи - Балтика - 0:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Б. Хиль, 29 (с пенальти); 0:2 - И. Петров, 51.
Таблица турнира Календарь турнира

Талалаев назвал игроков «Балтики» «колхозниками» после победы над «Сочи»
Обзор матча «Сочи» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Талалаев назвал футболиста «Сочи», который готов играть только за «Зенит» 1
Интерес
1756062118
В режиме "балтийский эконом" "Балтика" разобралась с "Сочи".Молодцы.
Ответить
Mirak92
1756063009
Балтика лучшие!
Ответить
Юрбан-Зенит
1756063378
Сочи и Пари по такой игре довольно быстро обеспечат себе пердив
Ответить
SochineZ
1756063895
вспоминается Черноморец...вот был бы глоток свежего воздуха в рпл, а не это недоразумение в виде ФК Сочи без болел
Ответить
FFR
1756065323
Пожалуй назревает еще одна тренерская отставка .
Ответить
Просто-333
1756069705
Балтийцы молодцы. С победой!
Ответить
evgevg13
1756092536
Балтика молодцы, с победой!!! Искуственники-пора в лучшую лигу мира.
Ответить
Талалаев назвал игроков «Балтики» «колхозниками» после победы над «Сочи»
07:44
6:0 «Краснодара», новые выходки Дзюбы, серьезная травма Черданцева и другие новости
00:52
Реакция тренера «Акрона» на жесткие претензии Дзюбы
00:32
2
Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» гостевую победу над «Овьедо» (3:0)
00:25
Клуб Примеры интересуется Кассьеррой
00:00
Попов дал прогноз на работу Черчесова с «Ахматом»: «На большее он не способен»
Вчера, 23:44
1
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
Вчера, 23:20
1
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию
Вчера, 23:04
1
Стало известно, сколько «Локо» заплатит за Олейникова из «Крыльев Советов»
Вчера, 22:49
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
Вчера, 22:43
Талалаев перед игрой с «Сочи» не пожал руку арбитру
00:39
2
Талалаев прокомментировал победу над «Сочи», упомянув Малахова
00:13
ВидеоРечь Талалаева перед «Балтикой» после победы над «Сочи»
Вчера, 23:53
1
Челестини оценил дебют новичков ЦСКА
Вчера, 23:32
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
Вчера, 23:20
1
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию
Вчера, 23:04
1
Стало известно, сколько «Локо» заплатит за Олейникова из «Крыльев Советов»
Вчера, 22:49
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
Вчера, 22:43
Петров из «Балтики»: «Своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче»
Вчера, 22:33
2
РПЛ. «Сочи» дома проиграл «Балтике»
Вчера, 21:59
7
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:58
Челестини считает, что ЦСКА мог победить «Акрон» «всухую»
Вчера, 21:50
ВидеоДзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча ЦСКА – «Акрон»
Вчера, 21:41
20
В «Динамо» высказались о ситуации с использованием снюса Луневым
Вчера, 21:35
Дзюба заявил, что у него пропадает желание играть в футбол из-за поражений «Акрона»
Вчера, 21:20
4
Федорищев заявил, что «Крыльям» нужно подать жалобу на судейство после 0:6 от «Краснодара»
Вчера, 21:12
4
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 20:57
2
Генич сказал, стоит ли Глушенкову уходить из «Зенита»
Вчера, 20:53
Тренер «Акрона» назвал лучшую команду России
Вчера, 20:40
Дзюба – руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь?»
Вчера, 20:16
10
Талалаев назвал футболиста «Сочи», который готов играть только за «Зенит»
Вчера, 20:00
1
«Краснодар» не отпускает Сперцяна в «Саутгемптон»: подробности
Вчера, 19:52
4
Экс-тренер «Спартака»: «Команда со Станковичем эволюционирует»
Вчера, 19:39
2
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:27
РПЛ. ЦСКА победил «Акрон»
Вчера, 19:27
20
Мусаев – о будущем Сперцяна в «Краснодаре»: «Не держим его насильно»
Вчера, 19:12
1
Тюкавин высказался о переходе в «Зенит»
Вчера, 18:56
3
Пономарев одним словом описал 6:0 «Краснодара» и «Крыльев»
Вчера, 18:47
