Тренер «Сочи»: «У нас есть время, чтобы исправить ситуацию»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча 6-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:2) выразил надежду, что его команда начнет побеждать.

«Этот матч, в котором соперник нас полностью превзошел во всех компонентах игры. Они были лучше во всем: лучше бежали, лучше прессинговали, отдавали более точные передачи, были точнее в завершении атак.

Что касается нашей команды, то пока, к сожалению, не получается показывать свой максимум. Признаю и свою ответственность. Надо продолжать работу.

Плохое начало сезона, но это не конец. У нас есть время, чтобы исправить ситуацию. Впереди два непростых матча, затем наступит перерыв на сборные, в течение которого можно будет перевести дух, внести некоторые корректировки, чтобы лучше играть дальше», – сказал Морено.