Тренер «Сочи»: «У нас есть время, чтобы исправить ситуацию»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча 6-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:2) выразил надежду, что его команда начнет побеждать.
«Этот матч, в котором соперник нас полностью превзошел во всех компонентах игры. Они были лучше во всем: лучше бежали, лучше прессинговали, отдавали более точные передачи, были точнее в завершении атак.
Что касается нашей команды, то пока, к сожалению, не получается показывать свой максимум. Признаю и свою ответственность. Надо продолжать работу.
Плохое начало сезона, но это не конец. У нас есть время, чтобы исправить ситуацию. Впереди два непростых матча, затем наступит перерыв на сборные, в течение которого можно будет перевести дух, внести некоторые корректировки, чтобы лучше играть дальше», – сказал Морено.
- «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 1 очком после 6 туров.
- Команда сыграет дома с «Краснодаром» в FONBET Кубке России 27 августа и в гостях со «Спартаком» в РПЛ 30 августа.
Источник: «Матч ТВ»