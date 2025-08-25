Талалаев – о штрафе за неприличный жест: «Локомотив» перечитал Достоевского «Униженные и оскорбленные»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после гостевого матча с «Сочи» (2:0) в 6-м туре РПЛ высказался о своем штрафе за неприличный жест.

Он показал его время прошлой игры с «Локомотивом». КДК РФС оштрафовал Талалаева на 50 тысяч рублей.

«Если я вдруг сегодня какими-то жестами кого-то обидел, например, как футбольный клуб «Локомотив», который перечитал Достоевского «Униженные и оскорбленные». Самое интересное, что в этом эпизоде, за который меня оштрафовали на 50 тысяч, я показываю жест как в одну сторону, так потом в другую. В другой стороне не было футболистов «Локомотива». Люди не посчитали себя оскорбленными.

Просто во время матча тренер достаточно эмоционально доносит информацию до игроков. И сегодня я Оффору показывал схожий жест. Он не забил там – и сегодня он не замкнул идеальную передачу Чивича. Поэтому он будет делать на тренировке несколько десятков раз одно и то же упражнение, которое можно трактовать различными жестами.

Я бы об этом хотел сказать. Когда люди свои гипотезы передают по-другому, условно… Я прочитал Игоря Федотова, бывший арбитр, очень качественный арбитр, кстати, один из немногих, который выдерживал постоянно одну и ту же линию судейства, ведения единоборств, который почему-то расценил, что я кому-то адресовал этот жест.

Он подумал, что этот жест для арбитров. И преподнес это в прессе. «Локомотив» подумал, что это им. Ну если тетя Зина с нашего стадиона обидится, что это ей было, тогда совсем тяжело будет.

Поэтому я предлагаю, если есть мнение, его аргументированно высказывать. А если мнение гипотетическое, то как в школе: теорему надо доказывать, аксиому – не надо.

Я предлагаю, чтобы у нас были аксиомные правила, правила, которые не надо доказывать. Тогда люди будут понимать футбол глубже и им будет нравиться, наверное, и футбол «Сочи», потому что он разнообразный и отличается от нашего, и футбол «Балтики». А мои футболисты самые лучшие», – сказал Талалаев.