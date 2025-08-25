Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев – о штрафе за неприличный жест: «Локомотив» перечитал Достоевского «Униженные и оскорбленные»

Талалаев – о штрафе за неприличный жест: «Локомотив» перечитал Достоевского «Униженные и оскорбленные»

Сегодня, 11:43
4

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после гостевого матча с «Сочи» (2:0) в 6-м туре РПЛ высказался о своем штрафе за неприличный жест.

Он показал его время прошлой игры с «Локомотивом». КДК РФС оштрафовал Талалаева на 50 тысяч рублей.

«Если я вдруг сегодня какими-то жестами кого-то обидел, например, как футбольный клуб «Локомотив», который перечитал Достоевского «Униженные и оскорбленные». Самое интересное, что в этом эпизоде, за который меня оштрафовали на 50 тысяч, я показываю жест как в одну сторону, так потом в другую. В другой стороне не было футболистов «Локомотива». Люди не посчитали себя оскорбленными.

Просто во время матча тренер достаточно эмоционально доносит информацию до игроков. И сегодня я Оффору показывал схожий жест. Он не забил там – и сегодня он не замкнул идеальную передачу Чивича. Поэтому он будет делать на тренировке несколько десятков раз одно и то же упражнение, которое можно трактовать различными жестами.

Я бы об этом хотел сказать. Когда люди свои гипотезы передают по-другому, условно… Я прочитал Игоря Федотова, бывший арбитр, очень качественный арбитр, кстати, один из немногих, который выдерживал постоянно одну и ту же линию судейства, ведения единоборств, который почему-то расценил, что я кому-то адресовал этот жест.

Он подумал, что этот жест для арбитров. И преподнес это в прессе. «Локомотив» подумал, что это им. Ну если тетя Зина с нашего стадиона обидится, что это ей было, тогда совсем тяжело будет.

Поэтому я предлагаю, если есть мнение, его аргументированно высказывать. А если мнение гипотетическое, то как в школе: теорему надо доказывать, аксиому – не надо.

Я предлагаю, чтобы у нас были аксиомные правила, правила, которые не надо доказывать. Тогда люди будут понимать футбол глубже и им будет нравиться, наверное, и футбол «Сочи», потому что он разнообразный и отличается от нашего, и футбол «Балтики». А мои футболисты самые лучшие», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 4-е место в РПЛ с 12 очками после 6 туров.
  • Талалаев возглавляет команду с сентября 2024 года.

Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1756112810
Достали Андрюху интерпретаторы... Но вместе с тем понятно,почему он во многих командах долго не продержался.Не каждый руководитель такого будет переносить терпеливо.Удачи в тренерской работе.
Ответить
Цугундeр
1756118553
Катание обруча палкой скоро закончится. А слова останутся. И придётся опять надувать щёки в студии после матчей "больших" команд.. Мели, Емеля.)
Ответить
subbotaspartak
1756125982
Есть ещё книжка: ИДИОТ.
Ответить
СПОРТ 21 века
1756128569
В телеграм канале Балтики один пользователь очень интересно интерпретировал мысли Талалаева сравнив российского тренера с Моуринью. Честно сказать, в голове были похожие мысли. Мало кто помнит, но Жозе, работая в Порту, примерно также эпатажем брал внимание прессы и всё СМИ на себя, а его команда в это время работала как швейцарский механизм, выполняла все его установки. В итоге клуб фактически везде добился чемпионства и стал одной из самых грозных команд в Европе. Цвета ,кстати, тоже бело-синие. Так что остаётся только пожелать Калининграду двигаться в том же направлении. В конце концов Дмитрий Чепель когда-то хотел воплотить такие мечты в жизнь, но по разным причинам не реализовал эти идеи. Теперь похоже придётся реализовывать их кому-то другому...
Ответить
