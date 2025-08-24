Талалаев назвал футболиста «Сочи», который готов играть только за «Зенит»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем 6-го тура РПЛ с «Сочи» рассказал, что калининградский клуб пытался приобрести некоторых игроков южан, но этого не удалось.

– Ваша команда демонстрирует силовой футбол, «Сочи» же старается показывать комбинационный. Сегодня мы что увидим?

– Последний тренер, который сказал, что у нас нет позиционного нападения, получил от нас трешку. А после этого при 11 против 9 за тайм не смог забить ни одного гола, а пропустил два. Поэтому аккуратней с названием нашего футбола, я очень люблю своих футболистов, они у меня разноплановые.

У «Сочи» очень хорошие футболисты и тренер. Более того, ко всем футболистам центральной линии «Сочи» мы подбивали клинья. Кого‑то деньги не устроили, у кого‑то клубы много захотели за них.

Крамарича мы давно хотели, не получилось. Васильев не захотел, Кравцов вообще сказал, что будет играть только за «Зенит». Мне сейчас очень хотелось бы посмотреть, как мои простецкие парни из Первой лиги сыграют с этими звездами.