В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, на каких условиях Роберт Ренан отправится в «Васко да Гаму».
– Правда ли, что клуб «Васко да Гама» договорился о годичной аренде Ренана?
– Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли экономических прав.
- Ренан вернулся из аренды в саудовском «Аль-Шабабе».
- Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Петербургский клуб хотел заработать на нем 15 миллионов евро.
- «Васко да Гама» выиграла борьбу за игрока у «Баии».
Источник: «Спорт-Экспресс»