В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, на каких условиях Роберт Ренан отправится в «Васко да Гаму».

– Правда ли, что клуб «Васко да Гама» договорился о годичной аренде Ренана?

– Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли экономических прав.