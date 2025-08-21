Введите ваш ник на сайте
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»

Вчера, 20:32
2

Стало известно, где продолжит карьеру зенитовец Роберт Ренан.

Центральный защитник переходит в «Васко да Гаму» на правах аренды с опцией последующего выкупа.

21-летний футболист сегодня дистанционно подпишет контракт с новым клубом. Его прибытие в Рио-де-Жанейро ожидается до конца недели.

«Васко да Гама» выиграла борьбу за игрока у «Баии».

  • Ренан вернулся из аренды в саудовском «Аль-Шабабе».
  • Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
  • Петербургский клуб хотел заработать на нем 15 миллионов евро.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Васко да Гама Ренан Роберт
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1755800707
как по мне - нужно было давать ему играть. пофиг, что он 2 раза привёз в 19 лет. много вообще защитников, которые финтят, обыгрывают нападающих в своей же штрафной? не зря его реал хотел за 40 лямов. а семак после парочки привозов буквально загубил карьеру парню, не дал ему раскрыться.
Ответить
