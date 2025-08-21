Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»

Стало известно, где продолжит карьеру зенитовец Роберт Ренан.
Центральный защитник переходит в «Васко да Гаму» на правах аренды с опцией последующего выкупа.
21-летний футболист сегодня дистанционно подпишет контракт с новым клубом. Его прибытие в Рио-де-Жанейро ожидается до конца недели.
«Васко да Гама» выиграла борьбу за игрока у «Баии».
- Ренан вернулся из аренды в саудовском «Аль-Шабабе».
- Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Петербургский клуб хотел заработать на нем 15 миллионов евро.
Источник: ESPN