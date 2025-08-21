Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова

Владислав Радимов оценил эффект от назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

– Станислав Черчесов в «Ахмате» прямо с места в карьер начал и очень уверенно обыграл «Крылья». Какие эмоции?

– Абсолютно спокойно, по делу, не напрягаясь, скажем так. Касинтура провел замечательный матч, Конате здорово набрал форму, ну и вообще, дисциплина пришла в «Ахмат».

И вот мы смотрим в турнирную таблицу, где «Ахмат» два тура назад перед игрой с «Зенитом» был на последнем месте с нулем. Все говорили, ну все, борьба за выживание, как в прошлом году.

Приходит Саламыч, дисциплина – и за два матча шесть очков, и команда уже на седьмом месте. Выше «Спартака», «Зенита» и «Динамо».