  Главная
  Новости
  Осинькин объяснил, почему Глушенков оказался на скамье запасных в «Зените»

Осинькин объяснил, почему Глушенков оказался на скамье запасных в «Зените»

Вчера, 13:20
9

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о положении нападающего Максима Глушенкова в «Зените».

– Последние несколько матчей Глушенкова вообще не выпускают на поле и он, конечно, тяжело переносит эту ситуацию. Он приходил в «Зенит» в качестве лучшего футболиста страны наравне с Тюкавиным, он хочет выигрывать трофеи и доказывать, что его недооценивают.

– Почему он оказался на скамейке?

– В «Зените» ушли от той игры, где Глушенков мог быть максимально ярким и полезным. И я бы не сказал, что команда стала показывать лучший футбол. Фактически «Зенит» играет с двумя восьмерками, Венделом и Жерсоном, а Максим – десятка.

Сейчас все три центральных полузащитника играют слишком низко, не хватает давления между линиями, плюс немножко изменилась роль фланговых нападающих. Условно говоря, такая игра больше подходит для Соболева, чем для Глушенкова.

  • 26-летний форвард в этом сезоне провел 5 матчей за «Зенит». В последних 2 играх команды в РПЛ он остался в запасе.
  • Глушенков играл под руководством Осинькина в «Крыльях Советов» в 2021–2022 годах.

Источник: «РБ Спорт»
qawzsexdr
1755773016
Толку на поле нет от игры поэтому и на скамейке
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755774793
А где он должен быть, когда что ни пас от него то мимо или в борьбы, постоянные обрезы и косяки. Правильно, что его посадили на скамейку. Пущай мозги свои приведёт в порядок. Гыгыгы
Ответить
Александр52
1755777887
Какое то словоблудие. Восьмёрка, десятка ??? Скажи прямо. Парня лечат и всё . В этом весь бразильский Зенит. Нашим там места нет.
Ответить
ilich55
1755778278
Очередной знаток с мякинным рылом да в калашный ряд.
Ответить
СильныйМозг
1755779225
Папе, нужно было варежку не открывать.
Ответить
alefreddy
1755782483
сельдерею критика не понравилась вот он и лавку полирует
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1755789868
Соболев, читаем Семак, вот кто испортили стиль игры Зенита!! Правильно, сейчас то круче игра!! Семак уйди и Медведева и Соболева тоже с собой
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1755789914
Спасибо Осинькин что намекнул кто истинный враг клуба
Ответить
crf57
1755796758
Глушенков слишком рано зазнался, поэтому и получил по полной! Так и надо этому зазвездившемуся пацану!
Ответить
