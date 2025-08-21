Осинькин объяснил, почему Глушенков оказался на скамье запасных в «Зените»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о положении нападающего Максима Глушенкова в «Зените».

– Последние несколько матчей Глушенкова вообще не выпускают на поле и он, конечно, тяжело переносит эту ситуацию. Он приходил в «Зенит» в качестве лучшего футболиста страны наравне с Тюкавиным, он хочет выигрывать трофеи и доказывать, что его недооценивают.

– Почему он оказался на скамейке?

– В «Зените» ушли от той игры, где Глушенков мог быть максимально ярким и полезным. И я бы не сказал, что команда стала показывать лучший футбол. Фактически «Зенит» играет с двумя восьмерками, Венделом и Жерсоном, а Максим – десятка.

Сейчас все три центральных полузащитника играют слишком низко, не хватает давления между линиями, плюс немножко изменилась роль фланговых нападающих. Условно говоря, такая игра больше подходит для Соболева, чем для Глушенкова.