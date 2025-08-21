Рахимов оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.
«Положение «Спартака» не должно нас вводить в заблуждение. Такие отрезки бывают у многих команд.
Для меня «Спартак» – это команда, которая будет бороться за чемпионство. Усиление со скамейки у них соответствует самому высокому уровню. В матче против «Зенита» они выглядели очень хорошо», – сказал Рахимов.
- «Рубин» и «Спартак» сыграют 23 августа в Казани.
- Казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, москвичи – 13-е.
Источник: «Матч ТВ»