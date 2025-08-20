Мостовой: «Если бы у Смолова была зарплата, как 20 лет назад, он бы еще играл и грыз землю»

Александр Мостовой высказался о том, что Федор Смолов решил не искать профессиональную команду для продолжения карьеры.

35-летний нападающий сыграет в Пути регионов FONBET Кубка России за медиаклуб «БроукБойз».

«Проблема знаете в чeм? Если бы сейчас у Смолова была зарплата, как лет 20 назад. Поверьте мне, он бы ещe играл и грыз бы землю.

А так он уже обеспечен, поэтому может говорить: «Да мне особо ничего и не надо».

Сейчас времена какие, это раньше мы смеялись друг с друга. Шутили между собой, буду бегать пока колени не сотрутся. Если бы здоровье позволяло, ещe бы спокойно играл лет пять», – заявил Мостовой.