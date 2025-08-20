Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Если бы у Смолова была зарплата, как 20 лет назад, он бы еще играл и грыз землю»

Мостовой: «Если бы у Смолова была зарплата, как 20 лет назад, он бы еще играл и грыз землю»

20 августа, 22:55
2

Александр Мостовой высказался о том, что Федор Смолов решил не искать профессиональную команду для продолжения карьеры.

35-летний нападающий сыграет в Пути регионов FONBET Кубка России за медиаклуб «БроукБойз».

«Проблема знаете в чeм? Если бы сейчас у Смолова была зарплата, как лет 20 назад. Поверьте мне, он бы ещe играл и грыз бы землю.

А так он уже обеспечен, поэтому может говорить: «Да мне особо ничего и не надо».

Сейчас времена какие, это раньше мы смеялись друг с друга. Шутили между собой, буду бегать пока колени не сотрутся. Если бы здоровье позволяло, ещe бы спокойно играл лет пять», – заявил Мостовой.

  • Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Смолов Федор Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
向英雄致敬
1755721992
Странный такой Мостовой.Если бы у Смолова была зарплата, как 20 лет назад, он бы сказал-----Пашу уже 20 лет, а зарплата у меня как 20 лет назад.Да пошли вы все.Ухожу.Не ценят меня.Я больше на продаже гамбургеров заработаю.Меня давно туда зовут.)))
Ответить
алдан2014
1755749792
А когда это Федя прямо грыз- грыз землю? Понтов только выше крыши
Ответить
