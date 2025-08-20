Мостовой оценил уход Койта из ЦСКА

Александр Мостовой поделился мнением о трансфере Секу Койта из ЦСКА в «Генчлербирлиги».
Турецкий клуб арендовал его с обязательством выкупа.
«В принципе ЦСКА сейчас одна из лучших команд. По‑моему, в последней игре Койта даже не играл.
Я думаю, что если пошли на такой шаг, то значит, что он не совсем бы пригодился.
Я думаю, что на данный момент лучше разбираются те, кто остался в команде», – сказал Мостовой.
- Прошлым летом армейцы подписали Койта на правах свободного агента.
- Он забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 42 матчах.
- Рыночная стоимость малийского нападающего – 3,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»