Мостовой оценил уход Койта из ЦСКА

Александр Мостовой поделился мнением о трансфере Секу Койта из ЦСКА в «Генчлербирлиги».

Турецкий клуб арендовал его с обязательством выкупа.

«В принципе ЦСКА сейчас одна из лучших команд. По‑моему, в последней игре Койта даже не играл.

Я думаю, что если пошли на такой шаг, то значит, что он не совсем бы пригодился.

Я думаю, что на данный момент лучше разбираются те, кто остался в команде», – сказал Мостовой.