Гончаренко – о Станковиче: «Может, помощник его заводит»

Виктор Гончаренко предположил, почему главный тренер «Спартака» Деян Станкович ведет себя настолько эмоционально.

«Очень часто помощники провоцируют главных тренеров на такое поведение. Может быть, помощник, Сакич, начинает во время игры его заводить – и вдвоем начинают они вот так агрессивно, активно себя вести.

На мой взгляд, это, конечно, явный перебор в том плане, что когда тренера захлестывают эмоции, он перестает понимать, что происходит на футбольном поле. Здесь тоже важно это понимать.

С одной стороны, когда эмоций не хватает, команде не хватает энергии, с другой стороны, перебора не должно быть тоже», – сказал Гончаренко.