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  • В «Чайке» отреагировали на новость о подписании игрока, сбежавшего из Украины

В «Чайке» отреагировали на новость о подписании игрока, сбежавшего из Украины

20 августа 2025, 18:30
1

Экс-полузащитник «Шахтера» Александр Роспутько действительно присоединился к «Чайке». Это подтвердила пресс-служба клуба из Песчанокопского.

«Да, Александр подписал контракт с нашим клубом. На текущий момент он проходит адаптацию и совсем скоро приступит к тренировкам с командой», – сообщили в «Чайке».

  • В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».
  • 21-летний футболист бежал в Россию и получил гражданство РФ.
  • Он родом из Горловки (ДНР).

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. PARI Первая лига Чайка
Комментарии (1)
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Цугундeр
1755707323
То ли бежать и радоваться, то ли радоваться и бежать..
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