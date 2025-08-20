В «Чайке» отреагировали на новость о подписании игрока, сбежавшего из Украины

Экс-полузащитник «Шахтера» Александр Роспутько действительно присоединился к «Чайке». Это подтвердила пресс-служба клуба из Песчанокопского.
«Да, Александр подписал контракт с нашим клубом. На текущий момент он проходит адаптацию и совсем скоро приступит к тренировкам с командой», – сообщили в «Чайке».
- В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».
- 21-летний футболист бежал в Россию и получил гражданство РФ.
- Он родом из Горловки (ДНР).
Источник: «Р-Спорт»