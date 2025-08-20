В «Чайке» отреагировали на новость о подписании игрока, сбежавшего из Украины

Экс-полузащитник «Шахтера» Александр Роспутько действительно присоединился к «Чайке». Это подтвердила пресс-служба клуба из Песчанокопского.

«Да, Александр подписал контракт с нашим клубом. На текущий момент он проходит адаптацию и совсем скоро приступит к тренировкам с командой», – сообщили в «Чайке».