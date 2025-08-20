Мостовой прокомментировал возвращение Миранчука в РПЛ

Александр Мостовой высказался о готовящемся трансфере Антона Миранчука из «Сьона» в «Динамо».

«В Швейцарии у него не получилось, поэтому возвращается назад в Россию.

Думаю, что он однозначно поможет «Динамо». Тем более, что они в такой ситуации, когда им нужно помогать. В том‑то и дело.

Если бы «Динамо» шло в тройке, то никто бы слова «помочь» не применял. А так нужно помогать», – заявил Мостовой.