Мостовой прокомментировал возвращение Миранчука в РПЛ

Александр Мостовой высказался о готовящемся трансфере Антона Миранчука из «Сьона» в «Динамо».
«В Швейцарии у него не получилось, поэтому возвращается назад в Россию.
Думаю, что он однозначно поможет «Динамо». Тем более, что они в такой ситуации, когда им нужно помогать. В том‑то и дело.
Если бы «Динамо» шло в тройке, то никто бы слова «помочь» не применял. А так нужно помогать», – заявил Мостовой.
- Ожидается, что сделка обойдется «Динамо» в 1,7-2 млн евро.
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»