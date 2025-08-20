Радимов указал на судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Владислав Радимов оценил спорные судейские решения в игре 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Матч на «Лукойл Арене» завершилась ничьей 2:2.

Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

«По тому, как складывался матч, плюс удаление Сантоса, я, кстати, не согласен с удалением совершенно, это не наступ, это обычная подножка, желтую за такое не показывают, «Зенит» должен был уехать более довольным.

По пенальти я не могу сказать точно, какой контакт там был, потому что у судей может быть совершенно другая камера. По той камере, что мы видим, контакт, мне кажется, с мячом у обоих футболистов, но Умяров здорово «рисует» и падает первым. То есть в этом плане он оказался хитрее Мантуана, на что судья купился.

Был там контакт или нет, есть другие камеры, нам их, к сожалению, не показывают так же, как переговоры с ВАР, поэтому до конца я здесь не могу сказать, что было или нет», – сказал Радимов.