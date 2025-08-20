Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов указал на судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Радимов указал на судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

20 августа, 14:58
18

Владислав Радимов оценил спорные судейские решения в игре 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

  • Матч на «Лукойл Арене» завершилась ничьей 2:2.
  • Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

«По тому, как складывался матч, плюс удаление Сантоса, я, кстати, не согласен с удалением совершенно, это не наступ, это обычная подножка, желтую за такое не показывают, «Зенит» должен был уехать более довольным.

По пенальти я не могу сказать точно, какой контакт там был, потому что у судей может быть совершенно другая камера. По той камере, что мы видим, контакт, мне кажется, с мячом у обоих футболистов, но Умяров здорово «рисует» и падает первым. То есть в этом плане он оказался хитрее Мантуана, на что судья купился.

Был там контакт или нет, есть другие камеры, нам их, к сожалению, не показывают так же, как переговоры с ВАР, поэтому до конца я здесь не могу сказать, что было или нет», – сказал Радимов.

Еще по теме:
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Радимов назвал любимого игрока РПЛ: «Очень нравится этот пацан» 4
Радимов отказался засчитывать гол Соболева «Спартаку» за два в споре на ящик пива
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав Чистяков Артем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1755694601
Ничего не видел, камеры им не показали, но ошибки были... Скажи спасибо отскочили.
Ответить
almanev
1755694794
Превращение из рвавшего на груди рубаху в плаксивую девку
Ответить
АК 68
1755695198
Снова терпил из своих делает.
Ответить
Цугундeр
1755695367
Авторитетно и равномерно опухший толстож.пый гуру известного спортивного канала.) Все разбежались ,остался только Владик.
Ответить
...уефан
1755696043
...за такие железные аргументы предоставленные в споре, обычно дают по щам тем, кто их предоставляет...
Ответить
Айболид
1755696830
Не поленился - почитал послематчевое к/б нытьё . Собственно какие у них претензии к Радимову ? Ах да ,"этодругое" ))))
Ответить
nik55
1755696946
когда помойка перестанет скулить
Ответить
ПалкоВводецъ007
1755697178
Не зря хряки снова возглавляют таблицу по лояльности к ним судей. Проще говоря их тащат судьи в каждом туре. Гыгыгы
Ответить
timon2401
1755700652
Жалкие людишки, эти бывшие зенитовские… Кого бы им еще обсуждать, если бы не «Спартак»)))) Вот не припомню, чтобы Аленичев, Титов, Павлюченко и еще очень-очень много бывших спартаковцев с таким стремлением под «лупой» обсуждали каждые моменты в игре «Зенита» и высказывали, прав ли судья или не прав. Правы были в Воронеже, как ни крути.
Ответить
Каратель помойников
1755704528
Газовые видеокамеры ,и взгляд из газового болота он такой..а что вы хотели? Газы на болоте очень токсичны
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 