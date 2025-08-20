Введите ваш ник на сайте
  Быстров определил единственного подходящего кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»

Быстров определил единственного подходящего кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»

20 августа, 12:32
10

Бывший спартаковец Владимир Быстров призвал заменить Деяна Станковича на Лучано Спаллетти.

– По-вашему, этот самый тренер, Станкович, должен продолжать работать или за весну и начало нового сезона наиграл на увольнение?

– До матча с «Зенитом» был уверен, что его нужно менять. Да и после него не вижу смысла, чтобы он продолжал работу. У него отличный набор футболистов, было много времени, чтобы выстроить игру. Ты же выбираешь состав, ты ставишь того же Хлусевича, который с «Акроном» удаляется за две минуты! И в предыдущих матчах были удаления. Значит, ты не можешь влиять на команду в раздевалке, если твои игроки делают такие глупые, детские ошибки.

– В одном из интервью вы сказали, что классная кандидатура на замену Станковичу – Лучано Спаллетти, который, без сомнения, сделает «Спартак» чемпионом.

– Это тренер-чемпион, который умеет выигрывать, работать и с молодыми, и с иностранцами. Для нашего чемпионата это была бы «бомба»! Тем более – с учетом остроты противостояния «Зенита» со «Спартаком». Это тренер с большой буквы. А они берут одного за другим четырех ноунеймов, поднимают им зарплаты, переписывают контракты, платят неустойки и тратят намного больше, чем если бы подписали одного Спаллетти.

– По-вашему, реалистично, чтобы человек, который три года назад выиграл с «Наполи» скудетто, а еще недавно возглавлял сборную Италии, вернулся в наш футбол, лишенный еврокубков?

– Почему нет? Дайте ему денег – и он будет работать. А работать Лучано умеет. Что он доказывал и в России, и в Италии.

– После «Зенита» он в «Спартак», думаете, пойдет?

– Естественно. Он любит побеждать, у него сильный характер.

– Видите еще какие-то кандидатуры, помимо Спаллетти, которые могли бы сделать «Спартак» чемпионом?

– Нет. Для меня это единственный кандидат.

  • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год и дважды становился чемпионом России.
  • Лучано в этом году уволили из сборной Италии.
  • У Станковича контракт со «Спартаком» до 2027 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Быстров Владимир Спаллетти Лучано Станкович Деян
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Странник 09
1755683753
Вова остынь весь горячий. Итальянцы люди темпераментные, как себя вести будет Лучано? Станкович в Италии нахватался эмоций, которые вы смакуете
Ответить
Garrincha58
1755685593
лучше бы порекомендовал нового тренера для Зенита нафиг тебе сдался этот шпыртаг
Ответить
Cleaner
1755690497
Я за Спалетти в Спартаке! Ведь тогда мы будем РЖАТЬ над Спартаком еще раз в пять БОЛЬШЕ!!!...)))
Ответить
alefreddy
1755705259
может и так но это дело времени
Ответить
Городовой
1755781944
Ещё один дерганый умник. Во все дыры языком, лишь бы не работать и засветиться.
Ответить
