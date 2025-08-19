Титов оценил вариант с Талалаевым для «Спартака»

Бывший капитан и экс-тренер «Спартака» Егор Титов высказался о возможности назначения Андрей Талалаева главным тренером красно-белых вместо Деяна Станковича

– Рассуждая о кандидатах, эксперты и журналисты предлагали назначить Андрея Талалаева.

– У Талалаева достаточно опыта, но вытаскивать команды из ФНЛ в РПЛ – это одна история. А работать в большом клубе – совершенно другая. В «Спартаке» любая ничья рассматривается под микроскопом – здесь нужен результат.

При этом Талалаев же был в штабе Невио Скалы – он знает, что такое «Спартак». Давайте подождем, как будут развиваться события. Станковичу и его штабу могу пожелать скорее выправить ситуацию.

– Не пора ли «Спартаку» обратить внимание на российских тренеров?

– Учитывая, сколько легионеров сейчас в «Спартаке», взор руководства, скорее всего, будет направлен на Европу. Плюс есть языковой барьер.

Кто будет дальше, мы не знаем. Возможно, [сейчас] ведут переговоры. Но скажу так: пора попробовать россиянина. После Аленичева же в «Спартаке» не было наших специалистов на посту главного тренера...