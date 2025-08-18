Сафонов – о Париже: «Стойкое чувство, что я вернулся домой»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил о полной адаптации во Франции.

«Вчера начался регулярный чемпионат, а вместе с тем и наступил ровно год с нашего переезда в Париж!

Хочется немного сказать о моих ощущениях после года, который я жил и работал во Франции. Многое осознал, когда вернулся из отпуска, который провел в России.

Во-первых, я понял, что чувство дома у меня вызывает само возвращение в страну. Без разницы Москва это или Краснодар, я знаю, что здесь я все знаю и мне все понятно. Это то ощущение, которое мне забылось, и то, чего не хватало.

На данный момент я могу утверждать, что адаптировался во Франции. Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой 🙏🏻

В течение года я много работал над французским языком. Результат мог быть лучше, но мне нравится изучать язык в своем темпе – так, как мне комфортно. Переживал, что забуду все за время отпуска и поездки в США, но голова отдохнула, и я почувствовал прогресс вместо регресса 😁

Осталось найти место, где нашей семье будет комфортно жить, учитывая нашего большого пса. О нем мы, конечно, тоже думаем и хотим, чтобы ему было комфортно.

Первую половину года мы жили в доме рядом с тренировочной базой, чтобы я мог быть полностью сконцентрирован на работе и адаптации в команде. Позже мы переехали в сам Париж.

На данный момент я понял, что вариант с апартаментами нам не совсем подходит, а жаль, ведь район города, в котором мы живем сейчас – magnifique [великолепный]! Но будем смотреть другие варианты и искать свое пристанище. 🤝

В общем, нравится мне Париж и нравится жизнь здесь. Сколько я всего успел посмотреть – и еще больше впереди», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.