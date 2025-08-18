Семин проанализировал поражение «Динамо» от ЦСКА

Юрий Семин поделился впечатлениями от дерби «Динамо» и ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

Армейцы выиграли на выезде со счетом 3:1.

ЦСКА поднялся на 3-е место в таблице лиги, «Динамо» опустилось на 12-ю строчку.

«Игра привлекла много зрителей, получился хороший матч, и чувствуется, что в нашем чемпионате уже есть интрига. И одни болельщики получили удовольствие, а другие – не очень.

В игре команд есть и ошибки, и положительные моменты. Очень сильно сыграли у ЦСКА Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и Игорь Акинфеев, в команде много футболистов провели этот матч на высоком уровне.

А у «Динамо» есть свои проблемы, им надо наладить выход из обороны в атаку, потому что игроки в этих моментах делают чересчур много ошибок и их за это наказывают.

Может быть, им для достижения результата надо играть более просто. Но во втором тайме «Динамо» показало неплохой футбол.

Наверное, когда нет результата, то есть много вопросов к любому тренеру. Я думаю, что у руководителей «Динамо» сейчас возникло много вопросов к Валерию Карпину.

Но это стандартная ситуация, она есть и в других командах, которые на сегодняшний день не выполняют задач, которые им были поставлены, – и в «Спартаке», и в «Зените». К одним вопросов больше, к другим меньше.

Поэтому и к Карпину есть претензии. Но на то он и тренер, чтобы исправить те ошибки, которые игроки допускают постоянно, из игры в игру», – сказал Семин.