Слуцкий рассказал, чем Москва лучше всех городов в мире

Сегодня, 16:00
4

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отметил уникальные достоинства Москвы.

По его мнению, российская столица – лучший город в мире.

«Москва – лучший город в мире, потому что уровень сервиса, уровень решения вопросов... В любой стране все равно есть затык, где-то не работает доставка 24 часа.

Иногда рассказываю иностранным друзьям, что если вы выдумаете заняться эквилибристикой на роликах в ночное время по отвесным скалам, рисуя боди-арт – ты забьешь это, и в Москве это есть.

В Москве есть все. Когда в Москве квесты были просто... Сын прошел 100 квестов. А в Лондоне о них еще не знали.

Мы впереди планеты всей по уровне сервиса, обслуживания. Ты можешь получить любой уровень сервиса 24 часа в сутки. Начиная от медицинских вещей. У тебя зуб заболел. В Арнеме умри, но до утра доживи, пока стоматологическая клиника откроется.

Москва именно в плане жизненного комфорта – лучший город на планете. Могу гарантировать сто процентов», – сказал Слуцкий, ранее работавший в ЦСКА, «Рубине», «Халл Сити», «Витессе» и сборной России.

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Отправить
fakeid
1755523433
ага. каждый раз, когда оказываешься в москве - удивляешься количеству черни. не зря москвабадом называют. город-то отличный, спору нет, но эта скотобаза всё перечёркивает. как вы там вообще живёте и уживаетесь. вопрос.
Ответить
Цугундeр
1755525653
))Записки Путешественника.. Она ещё и красно-белая.) Правда, это- минус. Оставили бы промеску дома- была бы белой..)
Ответить
Vitaga
1755526182
Москва - действительно один из лучших городов мира по всем показателям. впрочем в зачет развития остальной страны. но это так практически везде. столицу развивают в первую очередь. а то что много гастарбайтеров - так это во всех без исключения разве Бейджинг тут не к месту но там свои крестьяне вместо иностранцев.
Ответить
