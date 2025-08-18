Игрок ЦСКА может перейти в «Сочи»

«Сочи» ведет переговоры о возможной аренде с опцией выкупа у ЦСКА защитника Ильи Агапова.

«Сочи» проявляет интерес к Агапову уже около месяца. В аренде игрока также заинтересованы и несколько других клубов. Ясность должна наступить на следующей неделе», – рассказал источник.