Игрок ЦСКА может перейти в «Сочи»

«Сочи» ведет переговоры о возможной аренде с опцией выкупа у ЦСКА защитника Ильи Агапова.
«Сочи» проявляет интерес к Агапову уже около месяца. В аренде игрока также заинтересованы и несколько других клубов. Ясность должна наступить на следующей неделе», – рассказал источник.
- 24-летний Агапов в текущем сезоне на поле не выходил, в апреле-мае этого года он играл на правах аренды за «Пари НН».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
- Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: «Чемпионат»