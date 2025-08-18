Экс-судья ФИФА остался в недоумении от решения Левникова

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о действиях главного судьи матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3) Кирилла Левникова.

На 54‑й минуте полузащитник красно-синих Матеус Алвес упал в чужой штрафной после контакта с хавбеком бело‑голубых Денисом Макаровым. Левников не назначил пенальти, арбитры ВАР позвали его к монитору, но после видеопросмотра он оставил свое решение в силе.

«Левников подходит к монитору, долго смотрит и почему‑то остается при своем мнении. На поле мы видели, что у него не было мнения, он спрашивал у ассистента, кто сыграл в мяч.

У видеомонитора ему дают хороший повтор, где видно, что нападающий играет в мяч, а защитник бьет ему в голеностоп. Именно бьет, а не касается – есть действие. Почему Левников остался при своем мнении – я в недоумении», – сказал Лапочкин.