Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-судья ФИФА остался в недоумении от решения Левникова

Сегодня, 09:14
7

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о действиях главного судьи матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3) Кирилла Левникова.

На 54‑й минуте полузащитник красно-синих Матеус Алвес упал в чужой штрафной после контакта с хавбеком бело‑голубых Денисом Макаровым. Левников не назначил пенальти, арбитры ВАР позвали его к монитору, но после видеопросмотра он оставил свое решение в силе.

«Левников подходит к монитору, долго смотрит и почему‑то остается при своем мнении. На поле мы видели, что у него не было мнения, он спрашивал у ассистента, кто сыграл в мяч.

У видеомонитора ему дают хороший повтор, где видно, что нападающий играет в мяч, а защитник бьет ему в голеностоп. Именно бьет, а не касается – есть действие. Почему Левников остался при своем мнении – я в недоумении», – сказал Лапочкин.

  • Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратится в ЭСК по двум эпизодам.
  • Помимо ситуации с Алвесом, на 47‑й минуте матча при выходе один на один полузащитник ЦСКА Данил Круговой упал после контакта с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком за пределами штрафной. Левников показал желтую карточку игроку красно-синих за симуляцию.

Еще по теме:
Лещенко – о «Динамо»: «Абсолютно безликая игра, Карпин все время разводит руками» 7
Челестини назвал 3 главных составляющих успеха ЦСКА
«Динамо» может наказать Лунева за использование снюса 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Лапочкин Сергей Левников Кирилл
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1755497737
Ничего удивительного, питерская академия судей, в ,,юбилей,, старается))
Ответить
jerry093
1755499730
Ответ прост: да потому что этому хмырю занесли
Ответить
vvv123
1755501853
Скоро у нас судей не останется. Будут судить из 2-й лиги!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755506244
ЛЕВНИКОВ на зарплате у КРАСНОДАРа......это он подарил чемпионство КРАСНОДАРУ с КАРАВАЕВЫМ И АГАЛАРОВ который не захотел бить пенальти КРАСНОДАРу....ВСЕХ НА ДЕТЕКТОР....ДОЛОЙ СЕМАК И ЛИМИТ
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
3
Назван один из приоритетных вариантов на замену Станковича в «Спартаке»
11:45
4
Лещенко – о «Динамо»: «Абсолютно безликая игра, Карпин все время разводит руками»
11:30
7
Валуев: «Зенит» будет натурализовывать иностранцев, чтобы уложиться в лимит»
11:21
5
ФотоИгрок «Спартака» установил рекорд текущего сезона в РПЛ
10:55
5
Челестини назвал 3 главных составляющих успеха ЦСКА
10:39
«Динамо» может наказать Лунева за использование снюса
10:28
6
Смородская оценила работу Карпина в «Динамо»
10:08
7
В ЦСКА ответили на вопросы об интересе к Белтрану, ди Лусиано и Жоао Виктору
10:00
Аршавин оценил вариант с переходом Сперцяна в «Саутгемптон»
09:40
1
Все новости
Все новости
Сперцян высказался о возможном уходе из «Краснодара»
11:05
Челестини назвал 3 главных составляющих успеха ЦСКА
10:39
«Динамо» может наказать Лунева за использование снюса
10:28
6
Игрок ЦСКА может перейти в «Сочи»
10:22
1
Смородская оценила работу Карпина в «Динамо»
10:08
7
В ЦСКА ответили на вопросы об интересе к Белтрану, ди Лусиано и Жоао Виктору
10:00
Аршавин оценил вариант с переходом Сперцяна в «Саутгемптон»
09:40
1
Тренер «Акрона» раскритиковал работу Карасева
09:27
1
Экс-судья ФИФА остался в недоумении от решения Левникова
09:14
7
Григорян сказал, что изменилось в «Динамо» в худшую сторону в этом сезоне
08:42
3
В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
08:30
Аршавин проанализировал проблемы «Динамо»
08:18
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» подписало форварда сборной Туниса перед матчем с «Пари НН»
08:03
1
Челестини высказался о статусе ЦСКА в борьбе за чемпионство
07:50
3
Рабинер прокомментировал 1:3 «Динамо» от ЦСКА
00:45
2
Акинфеев выпрашивает деньги для ЦСКА в соцсети
00:25
6
Мусаев прокомментировал 5:1 против «Сочи»
00:12
Морено – после 1:5 от «Краснодара»: «Позорное судейство, над нами просто смеялись»
00:02
11
«Как он сдал!»: Орлов предъявил «большие претензии» игроку «Зенита»
Вчера, 23:19
12
Босс «Динамо» прокомментировал неудачный старт Карпина
Вчера, 23:07
10
Слишкович двумя словами отреагировал на падение «Спартака» в зону стыков после матча «Оренбурга»
Вчера, 22:58
6
Андронов: «Кто конкретно внушил «Динамо», что Карпин – хороший тренер?»
Вчера, 22:44
20
Новичок «Динамо» Рубенс описал РПЛ двумя словами
Вчера, 22:35
1
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:27
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) и вышел на 2-е место, у Сперцяна 2+1
Вчера, 22:25
8
Врач дал совет Луневу, что закидывать за щеку вместо снюса
Вчера, 22:17
9
В «Спартаке» может смениться один из руководителей
Вчера, 22:02
5
ФотоИгрок «Динамо» употреблял снюс во время матча с ЦСКА
Вчера, 21:56
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 