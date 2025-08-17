РПЛ. ЦСКА победил «Динамо», забив 3 гола в первом тайме

«Динамо» проиграло ЦСКА со счетом 1:3 в матче 5-го тура РПЛ.
Красно-синие забили 3 гола в первом тайме. Отличились Матеус Алвес на 13-й минуте, Милан Гайич на 21-й и Матвей Кисляк на 42-й.
После перерыва бело-голубые отыграли один мяч усилиями Дениса Макарова на 49-й минуте.
ЦСКА занимает 2-е место в РПЛ с 11 очками после 5 туров. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 2 балла.
«Динамо» идет 12-м с 5 очками.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Динамо - ЦСКА - 1:3 (0:3) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Алвес, 13; 0:2 - М. Гайич, 21; 0:3 - М. Кисляк, 42; 1:3 - Д. Макаров, 49.
Источник: «Бомбардир»