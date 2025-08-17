Введите ваш ник на сайте
РПЛ. ЦСКА победил «Динамо», забив 3 гола в первом тайме

Сегодня, 19:55
38

«Динамо» проиграло ЦСКА со счетом 1:3 в матче 5-го тура РПЛ.

Красно-синие забили 3 гола в первом тайме. Отличились Матеус Алвес на 13-й минуте, Милан Гайич на 21-й и Матвей Кисляк на 42-й.

После перерыва бело-голубые отыграли один мяч усилиями Дениса Макарова на 49-й минуте.

ЦСКА занимает 2-е место в РПЛ с 11 очками после 5 туров. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 2 балла.

«Динамо» идет 12-м с 5 очками.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Динамо - ЦСКА - 1:3 (0:3) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Алвес, 13; 0:2 - М. Гайич, 21; 0:3 - М. Кисляк, 42; 1:3 - Д. Макаров, 49.
Таблица турнира Календарь турнира

Карпин сказал, как будет выводить «Динамо» из сложившейся ситуации
Обзор матча «Динамо» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео) 1
Экс-судья ФИФА назвал ошибочным решение Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо» 9
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (38)
sochi-2013
1755450488
Либо дерби уж очень братское, либо Глебов (?) решил не закрывать дверь в карпинскую сборную, но не забить было сложнее чем забить.)) 1:4 было бы совсем позорненько.
Ответить
Красногорск_Фан
1755450510
Кони. Радуете.
Ответить
Рукаку
1755450628
Челюсти надрал Карпина, хотя справедливости ради, во втором тайме Динамо было лучше по игре, но кони могли забивать еще 2-3. У Динамо хорош Бителло, у Цска Кисляк и Глебов. Объективно нельзя сказать, что Динамо плохо играет, но пока эта игра не на тройку. Как по мне, зря они Карпина выбрали, это не тренер чемпионов, пока его уровень - крепкий середняк. А вот Челестини хорош, виден прямо прогресс у Цска. Победа по игре, хотя Динамо наиграло на ничью по сумме таймов. А, да, Сергеев никакущий, есть ощущение, что он приехал завершать карьеру, причем не особо напрягаясь
Ответить
Mirak92
1755450763
Ждем зашквар от Зенита по покупки Кисляка. Зенит- честная команда
Ответить
АЛЕКС 58
1755451034
С победой. Левников как всегда подгадил нам!
Ответить
Cleaner
1755451148
Достойно играли и по делу красиво выиграли. Всех с ПОБЕДОЙ!!!...)))
Ответить
...уефан
1755451532
...а было-то совсем и не скучно) Армейцев с весёлой игрой! А Валеру с круглыми глазами и выщипанной бороденкой...
Ответить
Этот чумный мир
1755451666
Днища с седлом уже про Акрон забыли. Раздухарились колченогие с девичьей памятью
Ответить
ALEX ML
1755452021
Судьишка видимо шаловливой ручкой ухватил премию
Ответить
mutabor0992
1755452749
Ну как же так?Межгалактический стратег(валера) опять оконфузился!И это недоразумение тренер сборной?Однако!
Ответить
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Карпин сказал, как будет выводить «Динамо» из сложившейся ситуации
20:48
«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов
20:40
2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу»
20:24
1
Орлов высказался о доверии Семаку в «Зените»
20:15
6
РПЛ. ЦСКА победил «Динамо», забив 3 гола в первом тайме
19:55
38
Экс-судья ФИФА назвал ошибочным решение Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо»
19:51
9
«Спартак» договорился с «Локомотивом» о трансфере Самошникова
19:38
3
Кушанашвили резко высказался об игре «Динамо»
19:27
1
Орлов высказался о будущем Станковича в «Спартаке»
19:19
3
