РПЛ. ЦСКА победил «Динамо», забив 3 гола в первом тайме

«Динамо» проиграло ЦСКА со счетом 1:3 в матче 5-го тура РПЛ.

Красно-синие забили 3 гола в первом тайме. Отличились Матеус Алвес на 13-й минуте, Милан Гайич на 21-й и Матвей Кисляк на 42-й.

После перерыва бело-голубые отыграли один мяч усилиями Дениса Макарова на 49-й минуте.

ЦСКА занимает 2-е место в РПЛ с 11 очками после 5 туров. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 2 балла.

«Динамо» идет 12-м с 5 очками.