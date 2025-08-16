РПЛ. «Ахмат» победил «Крылья Советов» (3:1) и опередил «Спартак», у Касинтуры дубль

«Ахмат» в 5-м туре РПЛ победил дома «Крылья Советов». Два гола у грозненцев забил летний новичок Эгаш Касинтура.

У «Ахмата» при Станиславе Черчесове две победы в двух матчах РПЛ.

«Ахмат» поднялся на девятое место, опередив «Спартак», «Динамо». «Крылья Советов» занимают пятую строчку.