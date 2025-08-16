Талалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»

В эти минуты проходит матч 5-го тура РПЛ «Балтика» – «Локомотив».

В первом тайме комментатор игры на телеканале «Матч Премьер» Александр Неценко назвал матч «равным». Это услышал на скамейке главный тренер калининградцев Андрей Талалаев.

Недовольный Талалаев подошел к комментатору на бровке и через него пытался докричаться до Неценко: «Равная игра, ***? Спроси у него! Скажи, я спрашиваю, ***!».

Матерная реплика Талалаева попала в эфир.