Карпина сравнили с Хаби Алонсо

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о начале работы Валерия Карпина в «Динамо».
«Карпин пришел не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Он хочет кардинально все поменять. Абсолютно такая же история была у Хаби Алонсо в 2022 году, когда он пришел в леверкузенский «Байер». В первый сезон он занял шестое место, а на следующий год стал чемпионом.
Поэтому если ты хочешь в такой непростой лиге дать результат и завоевать трофей, то нужна «ломка» команды, а на нее нужно много времени», – сказал Писарев.
- Карпин возглавил «Динамо» в июне.
- Под его руководством команда провела 6 официальных матчей, в которых одержала 2 победы при 2 ничьих и 2 поражениях.
- Ближайший соперник «Динамо» – ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»