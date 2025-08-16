Карпина сравнили с Хаби Алонсо

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о начале работы Валерия Карпина в «Динамо».

«Карпин пришел не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Он хочет кардинально все поменять. Абсолютно такая же история была у Хаби Алонсо в 2022 году, когда он пришел в леверкузенский «Байер». В первый сезон он занял шестое место, а на следующий год стал чемпионом.

Поэтому если ты хочешь в такой непростой лиге дать результат и завоевать трофей, то нужна «ломка» команды, а на нее нужно много времени», – сказал Писарев.