  • Главная
  • Новости
  • Бакаев – о критике от Заремы: «Не буду спорить с женщиной, которая не так хорошо разбирается в футболе»

Бакаев – о критике от Заремы: «Не буду спорить с женщиной, которая не так хорошо разбирается в футболе»

Сегодня, 13:41
2

Правый вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, почему покинул «Спартак» в 2022 году.

– Еще одна цитата про тебя – от Заремы Салиховой: «Каждый тренер в «Спартаке» делал все, чтобы из Зелимхана получился толковый футболист. Шансы и возможности давали все, несмотря на то, что он много ошибался и слишком часто разводил руками». Понимаешь, о чем она?

– Не хочу отвечать на это. Уважаю Леонида Арнольдовича Федуна и не могу сказать ничего плохого про его жену. Я не тот человек, который будет спорить с женщиной. Тем более с той, которая не так хорошо разбирается в футболе. [Улыбается].

– Есть сожаление, что в 2022-м году не продлился со «Спартаком»?

– Это было так давно… Тут уже ничего не сделаешь.

– Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал, что клуб не смог договориться с тобой по деньгам.

– Ребят, какие деньги? У меня не было ни одного предложения со стороны «Спартака».

– Предварительно зарплата точно ведь обсуждалась.

– Всего раз – когда у меня уже были предложения из «Аль-Вахды» и «Зенита» – «Спартак» мне обозначил: готовы продлиться на условиях, на которых я подписывался в 2018 году. Тогда у меня была всего парочка игр за основу «Спартака».

Сами понимаете – там колоссального контракта не было. А тут – совершенно другая история, другой опыт, другой статус. Как можно предлагать старые условия? И то, их даже не было на бумаге.

– А где они были?

– На словах, сказанных в коридоре. На зимних сборах.

– Почему «Спартак» так с тобой обошелся?

– Объясню, как это работает. Допустим, ты сильный футболист, игрок сборной. Но тебя не хотят продлевать. И чтобы не ударить в грязь лицом, говорят: «Вот контракт». Но точно знают: на эти условия ты не согласишься.

– Тебя обидело такое поведение «Спартака»?

– Я мужчина, а мужчины не обижаются, ха-ха. Просто осознал: меня не хотят продлевать. Так или иначе, моя совесть перед «Спартаком» чиста.

– В плане?

– Смотрите. Когда я подписался с «Зенитом»?

– Летом 2022-го.

– А мог – уже зимой, за полгода до конца контракта со «Спартаком». Но я ждал до последнего дня. Хотя у меня уже было жирное предложение от «Зенита». Разве я так поступил бы, если бы дело было только в деньгах? Вот и думайте.

  • В составе «Спартака» Бакаев провел 105 матчей, забил 14 голов, сделал 29 ассистов.
  • Вместе с красно-белыми он побеждал в Кубке и Суперкубке России.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бакаев Зелимхан Салихова Зарема
Skull_Boy
1755255656
И в чем она не права, если ты реально МЕШОК и знатный 3,14здабол
Ответить
...уефан
1755256578
...вспоминая его игру того времени, я постоянно делал поправку на его послековидное состояние. Но, как оказалось, дело было не в этом, а просто по молодежке он выдал свой максимум по всем показателям и принял свои естественные "заводские настройки"...
Ответить
