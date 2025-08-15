Быстров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Возьмите и отдыхайте – он приведет к чемпионству»

Владимир Быстров снова порекомендовал «Спартаку» сменить Деяна Станковича на Лучано Спаллетти.
– Я вам говорю: возьмите Спаллетти и отдыхайте в этой жизни. Это самый лучший вариант для «Спартака».
Я бы предложил сейчас Спаллетти, ну ладно, 5 миллионов, но чтобы он четко пришел и работал. Зато он приведет команду к чемпионству. Вот и все.
– Игра против «Зенита» – ключевая для Станковича?
– Конечно ключевая. Ну а что, трешку получит дома безвольную – и уйдет сразу. А как «Спартак» может победить «Зенит»?
– Ты «Ахмат» видел?
– «Спартак» – «Зенит» – это немножко другое. Семак уже не будет экспериментировать, не будет сажать, а поставит тех, кто должен играть в стартовом составе. Как «Спартак» дырки свои заштопает за неделю?
– Сколько Станкович еще будет главным тренером «Спартака»?
– Две недели максимум. Хотелось бы, чтобы один матч. 16-го посмотреть матч – и прямо со стадиона, как они любят отправлять тренеров в долгий путь.
- «Спартак» примет «Зенит» в субботу, 16 августа, в 17:30 мск.
- Перед очным матчем москвичи идут на 11-м месте в РПЛ, петербуржцы – на 8-м.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год и дважды становился чемпионом России.