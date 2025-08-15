Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Быстров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Возьмите и отдыхайте – он приведет к чемпионству»

Быстров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Возьмите и отдыхайте – он приведет к чемпионству»

Сегодня, 00:48
1

Владимир Быстров снова порекомендовал «Спартаку» сменить Деяна Станковича на Лучано Спаллетти.

– Я вам говорю: возьмите Спаллетти и отдыхайте в этой жизни. Это самый лучший вариант для «Спартака».

Я бы предложил сейчас Спаллетти, ну ладно, 5 миллионов, но чтобы он четко пришел и работал. Зато он приведет команду к чемпионству. Вот и все.

– Игра против «Зенита» – ключевая для Станковича?

– Конечно ключевая. Ну а что, трешку получит дома безвольную – и уйдет сразу. А как «Спартак» может победить «Зенит»?

– Ты «Ахмат» видел?

«Спартак»«Зенит» – это немножко другое. Семак уже не будет экспериментировать, не будет сажать, а поставит тех, кто должен играть в стартовом составе. Как «Спартак» дырки свои заштопает за неделю?

– Сколько Станкович еще будет главным тренером «Спартака»?

– Две недели максимум. Хотелось бы, чтобы один матч. 16-го посмотреть матч – и прямо со стадиона, как они любят отправлять тренеров в долгий путь.

  • «Спартак» примет «Зенит» в субботу, 16 августа, в 17:30 мск.
  • Перед очным матчем москвичи идут на 11-м месте в РПЛ, петербуржцы – на 8-м.
  • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год и дважды становился чемпионом России.

TOMSON
1755209862
Я бы Спалетти и в Зенит позвал. Но он не пойдет, а в Спартак тем более
Ответить
