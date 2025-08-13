Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров предложил красно-белым назначить главным тренером Лучано Спаллетти.

«Станкович сейчас показушный. Он очень много играет на публику. Какой-то момент – он поворачивается, разводит руками: опять нас убивают. Слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя. Он не должен показывать никакую слабину, чтобы ни один футболист не сомневался, который в его команде есть.

В «Спартаке» должен быть тренер – Спаллетти. Вот этому человеку просто насрать на все. Сейчас он идеально подходит в «Спартак». Если клуб хочет бороться за чемпионство – это первый кандидат на рассмотрение.

Ему не нужно никакой адаптации. Он реально тренер, который может собрать всю прессу и отвести от команды. Он это очень умело делал в «Зените». Что-то ляпнет, и все сразу переключаются, а команду не трогают и воюют с ним. А он говорит: мальчики, спокойно себя чувствуйте и играйте, я сам все сделаю.

Он никогда не жаловался. Бывали случаи нехорошие, но он это умел сбалансировать и скрыть», – сказал Быстров.