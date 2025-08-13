Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»

Сегодня, 12:28
4

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров предложил красно-белым назначить главным тренером Лучано Спаллетти.

«Станкович сейчас показушный. Он очень много играет на публику. Какой-то момент – он поворачивается, разводит руками: опять нас убивают. Слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя. Он не должен показывать никакую слабину, чтобы ни один футболист не сомневался, который в его команде есть.

В «Спартаке» должен быть тренер – Спаллетти. Вот этому человеку просто насрать на все. Сейчас он идеально подходит в «Спартак». Если клуб хочет бороться за чемпионство – это первый кандидат на рассмотрение.

Ему не нужно никакой адаптации. Он реально тренер, который может собрать всю прессу и отвести от команды. Он это очень умело делал в «Зените». Что-то ляпнет, и все сразу переключаются, а команду не трогают и воюют с ним. А он говорит: мальчики, спокойно себя чувствуйте и играйте, я сам все сделаю.

Он никогда не жаловался. Бывали случаи нехорошие, но он это умел сбалансировать и скрыть», – сказал Быстров.

  • Спаллетти возглавлял «Зенит» в 2009–2014 годах.
  • 66-летний специалист в июне 2025 года покинул пост главного тренера сборной Италии.

Еще по теме:
Пальцев – о «Спартаке»: «Все так же хорошая команда, которая хорошо играет в футбол»
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак» 2
Гузиев оценил свой дебют в стартовом составе «Спартака»
Источник: YouTube-канал «О, Родной футбол!»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Спаллетти Лучано Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1755077470
Вова бросай на пару с Андреем Сергеевичем бухать)))
Ответить
sochi-2013
1755078089
Проблема тренеров Спартака в том, что они не тренируют команду, а стараются доказать, что МОГУТ это делать. Отсюда все эти ужимки и прыжки. От них требуют результата с первой игры, а так не бывает! P.S.если ты не Черчесов с Ахматом. ))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755079229
Хряки любят подбирать объедки. Гыгыгы
Ответить
boris63
1755079754
Ужоссссс сколько советчиков.
Ответить
Главные новости
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»
12:28
4
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак»
12:11
2
Сафонов рассказал о настрое на матч за Суперкубок УЕФА
11:39
3
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом
10:45
7
Хавбек «Спартака» Дмитриев сказал, нужно ли команде спасать Станковича
10:00
9
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Тренер «Спартака» двумя словами оценил ситуацию, в которой находится команда
08:48
8
Названы два условия для ухода Сафонова из «ПСЖ»
08:23
2
Семак прокомментировал отсутствие бразильцев в стартовом составе «Зенита»
08:10
7
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
4
Все новости
Все новости
Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку
13:11
Фото«Динамо» продлило контракт с центральным защитником
12:53
Экс-игрок «Зенита» назвал самую большую проблему команды
11:27
Кассьерра рассказал о настрое «Зенита» на игру со «Спартаком»
11:00
Названа позиция, которую хочет укрепить «Спартак»
10:26
1
Червиченко оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
09:30
1
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
4
ЦСКА согласовал контракт с бразильским защитником
00:36
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
5
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА
Вчера, 22:22
2
Орлов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 21:43
2
ЦСКА объявил о продаже Роши
Вчера, 21:09
1
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
Вчера, 20:38
5
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
Вчера, 19:30
3
ФотоПодробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года
Вчера, 18:06
Орлов объяснил, почему «Зенит» не продаст Луиса Энрике за 70 миллионов
Вчера, 17:40
10
Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»
Вчера, 17:17
13
Казанский высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 16:54
1
Сборная России после длительной паузы сыграет на стадионе «Спартака»
Вчера, 16:16
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
Вчера, 16:00
В «Зените» отреагировали на новость об интересе к Белтрану
Вчера, 15:51
Губерниев определил фаворита сезона РПЛ
Вчера, 15:30
7
Орлов предостерег РПЛ от ужесточения лимита на легионеров: «Мы это все уже проходили»
Вчера, 15:15
9
Семшов дал совет Станковичу
Вчера, 14:46
6
Агент сказал, сколько еще матчей понадобится Жерсону на адаптацию
Вчера, 13:22
9
Губерниев – о тренерах «Спартака»: «Это ходьба по граблям, пусть Абаскаля возьмут второй раз»
Вчера, 13:13
2
Бывший тренер «Зенита» назвал говном игру команды
Вчера, 13:05
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 