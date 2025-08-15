Введите ваш ник на сайте
«Зенит» блокировал переход Бакаева в «Локомотив»: «Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»

Сегодня, 00:24

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, что мог перейти в московский клуб на год раньше.

– Когда у тебя возник вариант с «Локомотивом»?

– Интерес был еще летом 2024-го. Но тогда у меня еще год действовал контракт с «Зенитом». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят.

Так, а что сейчас?

– Переговоры вел Герман [Ткаченко, руководитель агентства ProSports Management]. Меня хотело и руководство, и, как понимаю, тренер «Локомотива». Коннект с Галактионовым у меня сложился.

– Сразу?

– Что все будет отлично, стало понятно еще до подписания контракта. Мы встретились и обсудили не самые, как им [«Локомотиву»] могло показаться, простые вопросы.

А для меня все было просто и понятно – я хотел играть в «Локо».

  • Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в «Химках».
  • Этим летом у хавбека истек контракт с «Зенитом» – в «Локо» он перешел на правах свободного агента.

Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Бакаев Зелимхан
