«Зенит» блокировал переход Бакаева в «Локомотив»: «Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, что мог перейти в московский клуб на год раньше.
– Когда у тебя возник вариант с «Локомотивом»?
– Интерес был еще летом 2024-го. Но тогда у меня еще год действовал контракт с «Зенитом». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят.
– Так, а что сейчас?
– Переговоры вел Герман [Ткаченко, руководитель агентства ProSports Management]. Меня хотело и руководство, и, как понимаю, тренер «Локомотива». Коннект с Галактионовым у меня сложился.
– Сразу?
– Что все будет отлично, стало понятно еще до подписания контракта. Мы встретились и обсудили не самые, как им [«Локомотиву»] могло показаться, простые вопросы.
А для меня все было просто и понятно – я хотел играть в «Локо».
- Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в «Химках».
- Этим летом у хавбека истек контракт с «Зенитом» – в «Локо» он перешел на правах свободного агента.
Источник: Sport24