«Зенит» блокировал переход Бакаева в «Локомотив»: «Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, что мог перейти в московский клуб на год раньше.

– Когда у тебя возник вариант с «Локомотивом»?

– Интерес был еще летом 2024-го. Но тогда у меня еще год действовал контракт с «Зенитом». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят.

– Так, а что сейчас?

– Переговоры вел Герман [Ткаченко, руководитель агентства ProSports Management]. Меня хотело и руководство, и, как понимаю, тренер «Локомотива». Коннект с Галактионовым у меня сложился.

– Сразу?

– Что все будет отлично, стало понятно еще до подписания контракта. Мы встретились и обсудили не самые, как им [«Локомотиву»] могло показаться, простые вопросы.

А для меня все было просто и понятно – я хотел играть в «Локо».