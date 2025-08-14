Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне»

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

«Лучшие годы Карпина прошли в «Спартаке» при Федуне, когда молодому неопытному тренеру доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило. Радует, что Карпин теперь попал в «Динамо». Оно и до него никогда ничего не выигрывало, зато какой медийный актив!» – сказала Салихова.