Гончаренко высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Сегодня, 13:51

Экс-тренер ЦСКА, «Краснодара», «Пари НН», «Урала», «Уфы» и «Кубани» Виктор Гончаренко отреагировал на планы ввести новый лимит на легионеров в чемпионате России.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Ну, мне кажется, мы уже столько раз разные лимиты проходили, что в очередной раз надо как-то подстраиваться, хотя на самом деле тяжело понять, для чего это делается. Вот я пока не могу понять.

– Ну, объяснение простое: чтобы играли наши ребята.

– Ну, я так понимаю, что наши доводы уже не будут приниматься, и главный довод, что мы всегда вот били, – то, что сразу зарплаты взлетят российских футболистов.

Ну, это на виду все. И для меня конкуренция, рост футболистов – только когда они начинают конкурировать с иностранцами, а не между собой, вот это очень важно.

Мы понимаем, что какой-то лимит все равно будет, надо из него исходить, и уже который раз надо будет всем выкручиваться – тренерам, руководству. И вот для меня как тренера вот всегда было хорошее подспорье, когда ты не думаешь, какой лимит, кого вставлять.

Есть обойма – я ее использую, а не так, что есть игроки, которые понимают, что из-за лимита будут играть, а более сильные игроки из-за лимита будут сидеть. Вот сейчас достаточно удобная ситуация для тренеров.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Гончаренко Виктор
