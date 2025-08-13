Обляков рассказал о реакции игроков ЦСКА на ошибку Торопа

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после гостевого матча 2-го тура группы D FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти 4:5) высказался об игре вратаря команды Владислава Торопа.

– Поддержали ли отдельно как-то Торопа после его ошибки?

– Конечно, поддержали. Ещe по ходу матча сказали ему, что это футбол, здесь все ошибаются. Да, ошибка получилась критичной и привела к голу, но мы старались сделать всe от себя зависящее, чтобы выиграть матч и забыть об этой оплошности Славы. И мы после этого действительно забили, сравняли счeт, но не дожали до полной победы, хоть и создали, опять же, достаточно моментов.

– Чем и как сам Тороп объяснил свою ошибку? Как вы считаете, из-за чего она возникла?

– Он ничем еe не объяснил. Все всe понимают. Опять же, это футбол, который подразумевает ошибки. Если бы их не было, все матчи заканчивались со счетом 0:0.