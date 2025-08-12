Сафонов опубликовал пост на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал, как готовится к новому сезону.

Он опубликовал пост на фоне слухов об уходе из парижского клуба.

«Старт тренировок был удачным, продолжаем в том же духе!» – написал российский футболист, прикрепив видео с занятия.