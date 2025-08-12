Сафонов опубликовал пост на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал, как готовится к новому сезону.
Он опубликовал пост на фоне слухов об уходе из парижского клуба.
«Старт тренировок был удачным, продолжаем в том же духе!» – написал российский футболист, прикрепив видео с занятия.
- Прошлым летом «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.
- В дебютном сезоне голкипер пропустил 13 голов в 17 матчах.
- Сообщалось, что клуб готов избавиться от него из-за трансфера украинского защитника Ильи Забарного.
Источник: «Бомбардир»