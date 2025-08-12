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Сафонов опубликовал пост на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

12 августа 2025, 01:11
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал, как готовится к новому сезону.

Он опубликовал пост на фоне слухов об уходе из парижского клуба.

«Старт тренировок был удачным, продолжаем в том же духе!» – написал российский футболист, прикрепив видео с занятия.

  • Прошлым летом «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • В дебютном сезоне голкипер пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Сообщалось, что клуб готов избавиться от него из-за трансфера украинского защитника Ильи Забарного.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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subbotaspartak
1754972508
Открыто окно в Париж, Но и из Парижа не закрыто... "У нас всё хорошо, шито-крыто"...
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