Абаскаль: «Моя работа в «Спартаке» не закончилась»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможности возвращения в клуб.
«Как я уже сказал, моя работа в «Спартаке» не закончилась. Многое послужило причиной того, что мы расстались именно в тот момент. Время покажет, что произошло и почему.
Если когда-нибудь появится возможность вернуться к работе и завершить начатое, я буду готов, но сейчас я занят и счастлив от работы в «Атлетико Сан-Луис», – сказал Абаскаль.
- Испанец возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
- 36-летний испанец выигрывал с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
- «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 матчей.
Источник: Metaratings