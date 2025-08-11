Введите ваш ник на сайте
Станкович согласился покинуть «Спартак» без неустойки

Сегодня, 20:06
7

У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича состоялся разговор с руководством на тему возможной отставки.

Серб обозначил, что он готов покинуть клуб без неустойки в 1 миллион евро. Об этом сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

Заменить Станковича «Спартак» планирует Владимиром Ивичем из «Аль-Айна», который ранее тренировал «Краснодар».

  • В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
  • Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
  • У Станковича контракт до лета 2027 года.

Еще по теме:
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
Абаскаль: «Моя работа в «Спартаке» не закончилась» 1
Шаронов назвал главную проблему «Спартака»
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
21:56
Абаскаль: «Моя работа в «Спартаке» не закончилась»
21:09
1
Российский футбол назвали «жалким зрелищем»
20:59
3
ФотоРоналду сделал предложение Джорджине – известен ответ
20:48
3
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком»
20:13
3
Станкович согласился покинуть «Спартак» без неустойки
20:06
7
«ПСЖ» исключил Доннарумму из заявки
19:50
Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»
19:34
6
ЦСКА заинтересовался Виктором
19:16
5
Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы
18:59
1
