Станкович согласился покинуть «Спартак» без неустойки

У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича состоялся разговор с руководством на тему возможной отставки.
Серб обозначил, что он готов покинуть клуб без неустойки в 1 миллион евро. Об этом сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.
Заменить Станковича «Спартак» планирует Владимиром Ивичем из «Аль-Айна», который ранее тренировал «Краснодар».
- В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
- Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
- У Станковича контракт до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина