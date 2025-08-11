Станкович согласился покинуть «Спартак» без неустойки

У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича состоялся разговор с руководством на тему возможной отставки.

Серб обозначил, что он готов покинуть клуб без неустойки в 1 миллион евро. Об этом сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

Заменить Станковича «Спартак» планирует Владимиром Ивичем из «Аль-Айна», который ранее тренировал «Краснодар».