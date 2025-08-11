Титов высказался о спасении «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, что может спасти московский клуб в сезоне-2025/26.

– Что или кто может спасти «Спартак» и сезон, который только начался?

– Спасать «Спартак» не надо. Есть «Спартак» и люди, которые работают в клубе. Если люди хотят оставить добрый след… Вы можете выйти в следующем матче и помочь Деяну [Станковичу] и себе. Если придeт новый наставник, то у него будут изменения. Возможно, будет совсем другой взгляд на футбол, стартовый состав и футболистов.