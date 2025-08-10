Семин оценил хет-трик Батракова в ворота «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на хет-трик Алексея Батракова. Полузащитник «Локо» забил три гола «Спартаку» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

«Алексей блестяще играет! Главное, чтобы он продолжал дальше и не останавливался. Он забивает различные мячи вплоть до голов головой, несмотря на то, что он небольшого роста. Будет ли играть в следующем сезоне в Европе, если так продолжит? Если продолжит, то время покажет, где он может быть», – сказал Семин.