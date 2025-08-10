Россия может сыграть со сборной со 133-го места в рейтинге ФИФА

Сборная России может сыграть товарищеский матч с Индией в следующем году. Футбольные федерации обеих стран заинтересованы в проведении встречи. Между сторонами идeт обмен мнениями, но официальной даты и места проведения пока нет.

Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Индия – 133-е.