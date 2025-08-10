Введите ваш ник на сайте
  Россия может сыграть со сборной со 133-го места в рейтинге ФИФА

Россия может сыграть со сборной со 133-го места в рейтинге ФИФА

Сегодня, 13:46

Сборная России может сыграть товарищеский матч с Индией в следующем году. Футбольные федерации обеих стран заинтересованы в проведении встречи. Между сторонами идeт обмен мнениями, но официальной даты и места проведения пока нет.

Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Индия – 133-е.

  • Этой осенью подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с Иоранией, Катаром, Ираном и Боливией.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.

Аршавин – о новом сопернике сборной России: «Точно не будет 10:0»
Радимов похвалил РФС за выбор соперника для сборной России
Стал известен четвертый соперник сборной России на осень 5
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Индия
