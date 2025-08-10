Реакция Рабинера на поражение «Зенита» от «Ахмата»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:0).

Это был 1-й матч для Станислава Черчесова после возвращения в «Ахмат».

Тренера не было в РПЛ 10 лет.

Грозненцы набрали первые очки в сезоне.

«Станислав Черчесов вернулся в РПЛ десять лет спустя сухой победой над «Зенитом». И тут же, никого не поздравляя, ушел в раздевалку. Говоря тем самым всем и каждому: не расслабляться!

За весь второй тайм у Питера был один момент, когда Шелия вытащил мяч после удара Кассьерры под перекладину. В створ у команд равное число ударов – 2-2. Несмотря на огромное преимущество по владению – 27 на 73% – перевеса по голевым шансам у «Зенита» не было, и теперь он с пятью очками в четырех турах делит 8-9 места с махачкалинским «Динамо». У «Балтики», «Крыльев», «Акрона»– больше.

Не понимаю, как может играть без моментов с «Ахматом» команда, у которой на скамейке сидят Лусиано, Кассьерра, Глушенков, Мостовой... Глушенков, кстати, так и не вышел. Показательно с точки зрения отношения к нему Семака», – написал Рабинер.