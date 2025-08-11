Введите ваш ник на сайте
  Орлов – о футболистах «Зенита»: «Какие-то академики, это не игра лидера»

Орлов – о футболистах «Зенита»: «Какие-то академики, это не игра лидера»

Сегодня, 16:30

Комментатор Геннадий Орлов после матча 4-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:0) сказал, что игра петербуржцев разочаровывает болельщиков команды.

«Игра Соболева? Он старался, боролся, сражался, напрягал защитников. Понятно, что ему как не хватало, так и не хватает мастерства. Но он компенсирует это желанием, самоотдачей. Здесь к нему вопросов нет. Просто полузащита его вчера мало снабжала передачами. Рядом-то никого...

Вендел? Движение давал, но пока не вышел на свой уровень. Не отдает тех точных пасов, которыми славился прежде. Не сыгрался еще с Жерсоном, который фактически действует с чистого листа. Наверное, какое-то время еще потребуется.

«Зенит» не контролировал центр поля, а розыгрыш мяча на своей половине поля... Ну не знаю. Наверное, хозяева мысленно аплодировали вчера подопечным Семака: молодцы, продолжайте перекидывать мяч на своей половине поля... А где проникающие передачи, проходы? Во втором тайме какие-то вспышки были, но надо так играть с первой минуты!

Посмотрите, как бегут ребята из «Локомотива», «Крыльев», «Балтики»? Про «Зенит» же такого не скажешь. Какие-то академики... Это не игра лидера. Разочарование для болельщиков.

Подождем. Есть же резерв. Тот же Глушенков. Ему сейчас дали небольшую передышку. Думаю, в матче со «Спартаком» он должен уже заявить о себе, показать, на что способен, доказать свою состоятельность. Против красно-белых он сыграет. А куда уже ему отступать? Максиму надо обо всем забыть и начать давать результат», – сказал Орлов.

  • Автором единственного гола в матче стал защитник петербуржцев Ваня Дркушич, отправивший мяч в свои ворота на 30-й минуте.
  • «Зенит» занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками после 4 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Орлов Геннадий
